Si decide il destino delle mascherine al chiuso. Sarà addio al green pass dal 30 aprile

25 aprile 2022 a

Mascherine al chiuso sì o no? Ffp2 o semplice chirurgica? Il 30 aprile scade il decreto Covid del 24 marzo e, con lui, l'obbligo di proteggersi naso e bocca al chiuso e sui mezzi pubblici, eccezion fatta per luoghi come scuole, ospedali ed Rsa. Anche il Green pass non verrà più richiesto. Il governo, però, è sempre stato chiaro sul fatto che quella data sarebbe stata comunque indicativa, riservandosi la possibilità di prorogare le misure in base alla situazione epidemiologica. Se ne discuterà a stretto giro: il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi giovedì, preceduto dalla cabina di regia (tampone negativo di Draghi permettendo). Tuttavia, come ribadito più volte dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si deciderà "ascoltando la comunità scientifica", pur non nascondendo che a suo avviso "serva ancora un po' di prudenza".

Posizione condivisa dal virologo Fabrizio Pregliasco che sottolinea come la circolazione del contagio sia ancora elevata, per cui la mascherina "dovrebbe esser tolta gradualmente nel corso del tempo in tutti i luoghi pubblici, per eliminarla con progressione". Per il direttore sanitario IRCSS dell'ospedale Galeazzi di Milano, quindi, sarebbe opportuno "dal punto di vista medico" tenere la mascherina "ancora un mesetto". D'altra parte sono settimane che gli esperti chiedono che la fine delle restrizioni non si risolva in un 'liberi tutti' non ponderato da una riflessione su eventuali rischi, ovvero la risalita della curva dei contagi. I dati di oggi, in realtà, registrano un nuovo calo: sono 24.878 nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso oggi. Una flessione che, comunque, non sorprende visto il basso numero di tamponi fatti nel weekend. I morti registrati sono 93, stabili le terapie intensive, ma aumentano i ricoveri nei reparti di area medica (+155).

La palla ora passa alla esperti che valuteranno il da farsi. Anche qualora la mascherina al chiuso dovesse essere abolita, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa - che nei giorni scorsi si è detto convinto che i tempi siano maturi per passare dall'obbligo alla semplice raccomandazione - è fiducioso che gli italiani continueranno ad indossarla anche all'aperto in condizioni di rischio.

