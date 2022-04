L'Aria che Tira, “Sergio Mattarella non è più il garante della Costituzione!". E la piazza contesta Vauro

25 aprile 2022 a

Si spacca la piazza nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile. Vauro Senesi, vignettista, viene intervistato in collegamento con L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e attacca duramente il presidente della Repubblica per la sua posizione sulle armi da dare all’Ucraina per difendersi dalla Russia: “È curioso perché il presidente Sergio Mattarella dovrebbe essere il garante della Costituzione, allora io proprio perché ho sentito delle cose diverse affermo che, prendendomene la responsabilità, che per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione”.

"Per gli ucraini ho pensato a Bella ciao", le parole di Mattarella un macigno per l'Anpi

“No, ma non credo, non dire una cosa del genere Vauro” interviene da studio la Merlino, che scuote il capo così come Gennaro Migliore, presente con lei in studio. All’improvviso il collegamento di Vauro viene interrotto da una signora che lo contesta: “Ma cosa dice, ma state pure a sentire le cretinate”. “Una signora qui forse non ha sentito le ultime dichiarazioni di Mattarella. Lei è d’accordo ad inviare armi?” inizia il siparietto il vignettista, ma la replica della manifestante, che indossa una maglia contro il fascismo, non si fa attendere: “Sì, perché si devono difendere. Quando uno mi aggredisce io mi devo poter difendere, scusa Vauro, però io non sono d’accordo, perdonami, ma se io sono aggredita come faccio a difendermi? Dico ‘ah eccomi, sono pronta, parliamo’. Non è possibile accettare una cosa del genere”. Vauro resta senza parole davanti alla signora che alza le mani ironicamente. La Merlino chiude la contesa mandando la pubblicità: “Discutete in pubblicità con la signora, poi me la presenti, mi piace molto”.

