Il direttore generale dell'Aifa Magrini stupisce tutti: “Quarta dose di vaccino non necessaria”

24 aprile 2022 a

a

a

Il fatto che la campagna per la quarta dose di vaccino anti Covid non sia esattamente decollata non preoccupa il direttore generale dell’Aifa, la nostra Agenzia del farmaco: «Dopo due anni un po’ di stanchezza è comprensibile - spiega Nicola Magrini in un’intervista a La Stampa - e comunque il secondo booster è una misura precauzionale, che abbiamo deciso di raccomandare per alcune categorie a rischio, ma il ciclo vaccinale con tre dosi offre già una buona protezione contro le forme gravi della malattia». In quanto al richiamo autunnale «credo si arriverà a definire una soglia d’età oltre la quale raccomandare la vaccinazione annuale contro il Covid. Potrà essere quella degli over 60 o degli over 50».

Speranza e la fregatura vaccino per gli italiani: “Quarta dose in autunno”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.