Il dramma di Luiza Krivonogikh, la figlia illegittima di Vladimir Putin: per lei finisce malissimo

In fuga dai social per colpa del padre. Luiza Krivonogikh, la presunta figlia illegittima del presidente russo Vladimir Putin, ha chiuso i profili social a causa della marea di insulti per la guerra in Ucraina. La giovane è stata definita “figlia del demonio, figlia di un criminale di guerra” e le è stato “augurato” il peggio. Intorno alla vita privata di Putin c’è una cortina di ferro, si sa che ha avuto figli da diverse donne, ma alcune paternità non sono mai state confermate ufficialmente. E’ il caso della 18enne Luiza, nata dall’amore extraconiugale dell’ex agente del KGB con la miliardaria Svetlana Krivonogikh alla fine degli anni Novanta. La ragazza, pur non riconosciuta, è considerata la sua figlia naturale anche alla luce dell’evidente somiglianza fisica.

Fino al giugno 2013, Putin è stato sposato con Ljudmila Škrebneva, madre delle due prime figlie: Marija Putina, 37 anni, e Ekaterina Putina, 36. Poco prima della separazione ufficiale, il presidente russo avrebbe intrecciato una relazione con Alina Kabaeva, ex ginnasta olimpionica, modella e politica. Kabaeva, 40 anni, gli avrebbe dato i figli Dimitry nel 2009 e una bambina, di cui non è noto il nome, nel 2012. Secondo i media americani, i tre sarebbero nascosti in una località segreta in Svizzera da quando il presidente ha deciso di invadere l’Ucraina.

