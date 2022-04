Terremoto in Bosnia ed Erzegovina, trema anche il Sud Italia: la scossa di magnitudo 6.0

22 aprile 2022 a

Si è sentito in tutto il Sud Italia e sui social è esploso subito il panico. Un forte terremoto di magnitudo 6.0 è avvenuto poco dopo le 23 di venerdì 22 aprile in Bosnia ed Erzegovina.

La scossa è stata avvertita benissimo in alcune aree d'Italia destando subito l'allarme: secondo le stime preliminari dell'European-Mediterranean Sismological Centre, l'epicentro è stato registrato a 10 chilometri di profondità. In tutto il territorio dei Balcani molti abitanti si sono riversati per strada e non senza scene di panico.

L’epicentro del sisma dista meno di 270 Km da Brindisi. Per questo motivo, in provincia, cosi come in tutta la Puglia (soprattutto nelle località di mare), il terremoto è stato avvertito nitidamente ai piani alti degli edifici con lampadari altalenanti. Il sisma sentito anche a Foggia, in Campania e lungo la costa adriatica. Pioggia di segnalazioni su Facebook e Twitter ma, al momento, non si sarebbe verificato alcun danno in Italia.

Un forte #terremoto di magnitudo ancora incerta è avvenuto pochi minuti fa in Bosnia ed Erzegovina. La scossa in questione è stata avvertita anche in alcune aree dell'Italia, a breve i dati ufficiali dell'USGS e/o dell'INGV. Video di @SismoDetector pic.twitter.com/86Q782rad9 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) April 22, 2022

