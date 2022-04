"Si accorge dopo due mesi che c'è una guerra", Belpietro smaschera il fallimento dell'Onu

20 aprile 2022 a

Il Segretario generale dellOnu Antonio Guterres ha chiesto di poter incontrare il presidente russo Vladimir Putin a Mosca e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev per parlare di una serie di "misure urgenti per arrivare alla pace". Ma "possiamo sperare poco" che le Nazioni unite possano incidere in questa fase del conflitto, sottolinea Maurizio Belpietro nella puntata di mercoledì 20 aprile di Stasera Italia, su Rete4.

"L'Onu si accorge che c'è una guerra dopo due mesi, c'è da domandarsi a che cosa serve e che efficacia può avere un intervento del genere" afferma il direttore de La Verità. Sulla possibile bozza di accordo per la pace in Ucraina Belpietro sottolinea che il presidente russo Vladimir Putin "vuole consegnare a Zelenky la sua offerta dopo aver conquistato il Donbass, Mariupol e tutta quella zona". E gli ucraini non possono essere disposti ad accettare queste condizioni anche perché parliamo di un territorio ricco di risorse e materie prime: "Non basterà la dichiarazione di Putin di essere pronto a un'intesa, e la guerra è destinata a durare a lungo", afferma il giornalista. La situazione è "fuori controllo, c'è Putin che vuole fare una parata a Mariupol il 9 maggio per celebrare, secondo lui, la sua vittoria", ricorda Belpietro secondo cui continueremo a vedere morti e distruzione.

