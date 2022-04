A Rai1 c'è una conduttrice molto lanciata. Tanto che si parla di un programma tutto suo...

Arnaldo Magro 20 aprile 2022 a

Si è fatta notare grazie al programma «anni ‘20» di Rai2, per la sua professionalità ma anche e soprattutto duttilità. Doti rare nell’ambiente imborghesito ed ingessato della Rai.

Sarà per questo forse, che è stata già ricevuta da tutti i direttori di viale Mazzini, nonostante non sia neanche la conduttrice del programma. Molto ben vista dalla dirigenza, pare decisamente in rampa di lancio. C’è già chi parla di un programma tutto suo, nella fascia mattutina, in vista dell’autunno.

Potrebbe essere lei, la vera sorpresa televisiva della prossima stagione in Rai. Con una buona dose di invidia delle colleghe che ancora scomodano politica e pezzi grossi per fare le telefonate giuste. Invidia da accantonare anche per i detrattori di Pierluigi Diaco. Il bravo giornalista sarà protagonista del pomeriggio di Rai2 per tutto il periodo autunnale.

Ps. A proposito di partiti, nonostante lei si premuri di smentire, qualcuno sussurri alla conduttrice di Rai1, che la sua riconferma, non è solo frutto degli ascolti. Per sua grande fortuna, sostengono i maligni.

