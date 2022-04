Report, il bluff delle Ffp2 obbligatorie a scuola: "Non c'è nessuna certificazione". Mascherine fatte solo per gli adulti

18 aprile 2022 a

Guai a dimenticare la maschera FFP2 per accedere a scuola. Per gli studenti dai 6 anni in su c’è l’obbligo di indossarla per dieci giorni consecutivi quando sorgono casi di positività tra i compagni di classe. È la cosiddetta autosorveglianza che abolisce la quarantena preventiva ma condanna all'uso prolungato dei dipositivi di sicurezza a scopo cautelativo. La puntata di Report, in onda lunedì 18 aprile su Rai3, affronta i dubbi sull'utilizzo delle mascherine non chirurgiche nella popolazione studentesca: "Sono adatte ai bambini?" si domanda il conduttore Sigfrido Ranucci.

Vicino al marchio CE c'è il codice EN 149. Certifica i requisiti minimi di una FFP2 e le prove tecniche da superare prima della messa in commercio. Le FFP2 nascono come filtranti antipolvere per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ognuno deve trovare la mascherina più adatta, tanto che nelle prove tecniche una FFP2 deve aderire almeno a dieci volti diversi. Ma tutti adulti. E i bambini?

L'intervista al professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ed ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico, si interrompe: di fronte alle domande insistenti della giornalista di Report sulla mancanza di studi che garantiscano l'efficacia delle FFP2 tra i bambini il medico decide di non rispondere più. Il dubbio più comune fra i genitori è quello dell'affaticamento respiratorio a causa dello stesso materiale che garantisce la protezione dal Covid. Ffp2 sono dipositivi idonei oppure no in età pediatrica. A dire il vero esiste uno studio americano che ha escluso effetti negativi sui bambini a livello polmonare o cardiaco, ma la mascherina che era stata presa in era semplicemente di cotone.

