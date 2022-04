A Sua Immagine, l'intervista a Papa Francesco fa tremare il mondo: il silenzio interminabile. Perché la domanda resta senza risposta

17 aprile 2022 a

a

a

Papa Francesco resta in silenzio davanti a una domanda. Perché? Durante la trasmissione religiosa “A sua immagine” in onda su Rai1 il venerdì Santo, l’intervistatrice Lorena Bianchetti, al termine del colloquio esclusivo con il Pontefice, chiede con enfasi: “Santo Padre, sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario, oggi?”. Il Pontefice ha un sussulto, fa un lungo sospiro, scuote la testa e con gli occhi colmi di malinconia abbassa lo sguardo. Nessuna risposta, solo un silenzio lungo 30 secondi.

Nel silenzio e negli occhi di @Pontifex_it , tutta la sofferenza del mondo. Che presto abbia fine l’ora nona dell’umanità, affinché le tenebre in cui essa è caduta possano lasciar spazio alla Luce. #NoWar #pace pic.twitter.com/QgGJElYTV9 — MariaTeresa Brunetti (@mtbrunetti) April 16, 2022

Il video è diventato virale sul web scatenando le spiegazioni più improbabili fra cui il non gradimento del quesito di Bianchetti. E invece il mutismo del Papa aveva un alto valore simbolico. La giornalista, infatti, aveva fatto riferimento all’orario della crocifissione di Gesù e dunque all’indicibile evento che per la religione cattolica non può essere commentato per l’orrore e che non ha spiegazioni umane.

"Immaginatevi un italiano e un tedesco". Ira Galimberti contro contro Papa e via Crucis. In studio cala il gelo

Anche la citazione dell’ora è tratta dai Vangeli, in cui è indicato il momento della giornata in cui iniziò l’agonia di Cristo. Dunque, nessun fastidio da parte del Sommo Padre. Anzi Lorena Bianchetti chiude con una richiesta fuori protocollo: La posso abbracciare a nome di tutti?” che il Pontefice accoglie con un sorriso di benevolenza e con una benedizione.

Sgarbo a Papa Francesco, l'Ucraina boicotta la Via Crucis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.