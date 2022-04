Boom di casi di epatite acuta infantile: è mistero e allarme nell'Oms sulla nuova malattia dei bambini

16 aprile 2022 a

a

a

Sono più di 74 i casi di epatite acuta infantile segnalati nel Regno Unito e in Irlanda, caratterizzati da sintomatologia grave ma privi di un’eziologia nota. Riportati sul sito ufficiale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), questi episodi si sono verificati in Regno Unito, in Irlanda e in Spagna, e l’ente internazionale conferma che sono state avviate le indagini per ricostruire le motivazioni alla base delle manifestazioni acute di epatite. Il 5 aprile l’International Health Regulations (IHR) National Focal Point (NFP) per il Regno Unito ha notificato all’Oms dieci casi di epatite acuta grave, con eziologia sconosciuta in bambini clinicamente sani provenienti dalla Scozia centrale. I pazienti avevano un’età compresa tra gli 11 mesi e i cinque anni. Tra i sintomi più comuni, gli esperti segnalavano ittero, diarrea, vomito e dolore addominale. Nell’arco di tre giorni, il numero di episodi simili in tutto il regno Unito è salito a 74.

"Con Omicron la mascherina serve". L'epidemiologo Ciccozzi frena sullo stop e tuona sui contagi, quadro ribaltato

Sono stati esclusi ceppi virali associati all’ epatite A, B, C, D, ed E. Alcuni casi hanno richiesto il trasferimento a reparti epatici pediatrici specializzati e sei bambini sono stati sottoposti a trapianto di fegato. Secondo i dati aggiornati all’11 aprile non si sono verificati decessi, ma l’ente internazionale avverte che, visto il tasso di contagio, potrebbero emergere nuovi casi. Nel frattempo, sebbene sia stato rilevato un possibile collegamento epidemiologico, l’eziologia di queste epatiti è ancora considerata sconosciuta e rimane oggetto di indagine attiva. A livello internazionale, sono stati segnalati meno di cinque episodi simili in Irlanda, e tre casi in Spagna. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte delle autorità sanitarie nazionali, che avranno lo scopo di individuare il momento del contagio in modo da ottimizzare le strategie di prevenzione.

“Grazie a lei sono tornato a respirare”, il dramma di Antonino Spinalbese

«Il Regno Unito - si legge sul sito dell’Oms - ha segnalato un recente aumento significativo e inaspettato dei casi di epatite acuta grave di eziologia sconosciuta nei bambini piccoli. Sebbene il potenziale ruolo dell’adenovirus e/o di SARS-CoV-2 nella patogenesi di questi casi rappresenti un’ipotesi, è necessario proseguire gli studi e individuare i fattori infettivi e non infettivi da considerare per valutare e gestire correttamente il rischio». L’Organizzazione mondiale della sanità aggiunge che potrebbero emergere nuovi episodi, visto il tasso di insorgenza di queste epatiti, per cui è fondamentale indirizzare gli sforzi per individuare possibili cause scatenanti. «Identificare l’eziologia di queste epatiti rappresenta una priorità assoluta - prosegue l’Oms - eventuali collegamenti epidemiologici tra i casi potrebbero fornire indicazioni utili a rintracciare l’origine della malattia. Nel frattempo sconsigliamo l’introduzione di limitazioni ai viaggi internazionali. Le informazioni attualmente disponibili non giustificano un aumento delle restrizioni».

Una nuova dose di vaccino per tutti in autunno: torna il terrore-Covid di Ricciardi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.