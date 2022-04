Stasera Italia, Pier Ferdinando Casini mette l'elmetto: fermiamo Putin o l'Occidente soccomberà

13 aprile 2022 a

L'Europa si deve svegliare dopo decenni in cui "abbiamo girato la testa dall'altra parte". Pier Ferdinando Casini indossa metaforicamente l'elmetto e chiede fermezza all'Italia e all'Ue nella contrapposizione alla Russia di Vladimir Putin mentre la guerra in Ucraina infiamma da oltre un messe. Lo Zar non vuole nessuna democrazia al confine con la Russia, riassume Casini. "Lo abbiamo lasciato fare, abbiamo permesso che occupasse la Crimea e che occupasse il Donbass perché dicevamo: Putin si fermerà, nessuno di noi pensava che potesse portare i carri armati a Kiev eppure è successo", argomenta l'ex presidente della Camera ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia nella puntata di mercoledì 13 aprile.

"Adesso l’Occidente o si sveglia e parla di deterrenza davanti alle armi russe o è destinato a soccombere" è l'aut aut di Casini che lancia un messaggio ai pacifisti italiani in stile 'né con Putin né con Zelensky': "A chi si scandalizza se mandiamo le armi all'Ucraina dico che in Italia la resistenza non è stata fatta coi fiori".

Interviene il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che concorda con l0idea che l'Occidente si deve "svegliare". "Se il problema è che Putin non vuole democrazie ai suoi confini, vuol dire che dopo aver preso l'Ucraina toccherà alla Polonia. E poi si troverà la Germania al confine, e prenderà anche quella fino ad arrivare a Milano o a Roma?" argomenta Sallusti che ammette: "La tesi di Casini non è campata in aria, se fermiamo Putin sarà meglio per tutti".

