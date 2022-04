Preso a calci in faccia da un poliziotto. Condannato un 24enne di Foggia per resistenza

13 aprile 2022 a

Era stato colpito al volto con un calcio da un agente al culmine di un inseguimento in auto, ma non è sfuggito alla condanna a un anno e quattro mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale. Leonardo Di Francesco, 24 anni di Foggia, lo scorso 2 aprile, alla guida di un’auto in fermo amministrativo e senza patente, era stato arrestato per non essersi fermato a un posto di blocco della polizia.

La pattuglia lo aveva raggiunto e bloccato vicino alla sua abitazione. I poliziotti, una volta sceso dall’auto, lo avevano immobilizzato a terra. Un agente gli aveva poi sferrato un calcio in faccia. Tutta la scena era stata ripresa con un telefono cellulare dai vicini e poi diffusa sui social. Il poliziotto era stato sottoposto a provvedimento disciplinare e trasferito. Poi, però, la giustizia ha fatto il suo corso: il giovane è stato condannato al termine del processo con rito abbreviato. Il giudice ha comunque disposto la sospensione della pena.

