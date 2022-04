Guerra Ucraina, terrore a Mattino 5: quando l'inviato viene colpito e mantiene il collegamento. Tutto in diretta

12 aprile 2022 a

"Allora me lo confermi..." chiede il conduttore in collegamento con l'inviato di guerra a Kiev che, non fa in tempo a prendere la parola: improvvisamente viene colpito da una masso che precipita dal palazzo vicino al quale si è appostato per fare la diretta. Il rumore della guerra entra nelle case dei telespettatori: i russi stanno bombardando in quel momento una zona residenziale e il reporter si china mentre prova a coprirsi il volto. "Ecco" dice il conduttore mentre sgrana gli occhi. "Porca tr***a" si sente echeggiare. Non viene miracolosamente colpito e chiede scusa per l'esclamazione: "Scusate, sono le macerie che cadono... Mi aveva quasi colpito sulla testa". Il collegamento ad alto rischio dove si sfiora l'incidente in diretta va in onda a Mattino 5, il video è stato pubblicato da un utente (andrea_gallucci1) su Instagram.

