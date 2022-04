Ovetti Kinder e salmonella nel cioccolato: lotti ritirati anche in Italia

Giada Oricchio 06 aprile 2022 a

Che brutta sorpresa negli ovetti Kinder! Ferrero ritira dal mercato italiano alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons con scadenza tra il 28 maggio e il 19 agosto 2022 per rischio contaminazione da salmonella. Dopo il richiamo delle uova Kinder Surprise singole e in confezione multipack dal mercato britannico e irlandese, tocca all’Italia.

L’azienda ha tolto dagli scaffali di Italia, Francia, Belgio, Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi, diverse confezioni dei piccoli ovetti con ripieno al latte e nocciole. I prodotti, oggetto del richiamo, sono stati preparati tutti nello stabilimento belga di Arlon su cui sono in corso indagini per alcuni casi di salmonella verificatisi nel Nord Europa.

Secondo le autorità sanitarie britanniche, i casi riconducibili ai prodotti Kinder sarebbero almeno 63, soprattutto tra i bambini. In Francia, invece, sono 21 i pazienti, con età media di 4 anni, ricoverati con salmonella presso l’Istituto Pasteur di Parigi. Quindici di loro hanno dichiarato di aver consumato i prodotti Kinder sotto osservazione.

L’azienda italiana, che sta collaborando con le autorità, ha emesso un comunicato: “Il ritiro è una decisione volontaria e precauzionale, in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti. A oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella. Tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo”.

Come già avvenuto per i casi in Gran Bretagna e Irlanda, Ferrero invita i consumatori che avessero acquistato i Kinder Schoko-Bons a non mangiarli e contattare il numero verde 800 90 96 90, attivo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.

