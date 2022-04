La cavia dei no-vax finisce in manette: un uomo ha ricevuto almeno 87 vaccini per maxi-truffa

L’ultima storia incredibile sul vaccino e i no-vax arriva dalla Germania. I media tedeschi riferiscono che è stato arrestato un uomo che ha ricevuto l’iniezione anti-Covid al posto di altre persone, in modo da fornire loro la prova dell’avvenuta vaccinazione e non avere alcun tipo di problema con le varie restrizioni. La particolarità è che quest’uomo ha ricevuto addirittura 87 vaccinazioni: un numero elevatissimo. Da capire quali saranno le conseguenze sul suo sistema immunitario, ma per ora la prima conseguenza è che le forze dell’ordine hanno individuato il truffatore e lo hanno arrestato.

