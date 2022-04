Multe agli over 50 senza vaccino, ecco come pagare o contestarle

05 aprile 2022 a

Recapitate negli ultimi giorni le prime multe agli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino. La sanzione da 100 euro viene notificata in una cartella dell'Agenzia delle Entrate e non comporta conseguenze penali.

L'Ade mette a disposizione dei destinatari dieci giorni di tempo per replicare alla comunicazione, fornendo ad esempio un certificato di esenzione vaccinale, o contestare la sanzione. La risposta andrà recapitata sia all’Asl che ad Agenzia Entrate Riscossione e bisognerà allegare eventuali certificati.

La sanzione di 100 euro comminata dal fisco è diretta a tutte le persone oltre i 50 anni che al 1° febbraio 2022 non risultavano ancora essere immunizzate. Ma nel caso sussistessero motivi validi, ad esempio l’esenzione dalla vaccinazione a causa di una patologia oppure un ritardo giustificabile a norma di legge, questi possono essere comunicati all’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della contravvenzione utilizzando il link senza alcuna trafila burocratica.

Le persone sprovviste dello SPID (identità digitale) o di codice fiscale e tessera sanitaria possono in alternativa scrivere un’e-mail alla Asl.

Al momento dell'approvazione della legge che ha introdotto l'obbligo vaccinale per le persone sopra i 50 anni di età, erano 1 milione e ottocentomila gli italiani che non si erano ancora sottoposti al siero. Nel frattempo circa 600mila si sono messi in regola e le multe partite in questi giorni dovrebbero quindi colpire circa 1 milione e 200mila cittadini.

