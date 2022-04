Cadavere in un borsone nel Po, l'ipotesi: è il corpo di Isabella Noventa o di Samira El Attar

05 aprile 2022 a

Un cadavere è riemerso dal fondale del fiume Po, nel Rodigino, ormai da giorni in secca. Secondo quanto si apprende il corpo sarebbe stato tagliato a pezzi e chiuso dentro ad un borsone.

Si sospetta che possa trattarsi del cadavere della vittima di un omicidio. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio: un passante ha visto il borsone e ha chiamato i carabinieri. A coordinare le indagini è la Procura di Rovigo.

Sembra si tratti di una donna e ci sono due omicidi in Veneto per i quali non è stato trovato il corpo della vittima: Isabella Noventa e Samira El Attar. La prima è stata uccisa nel 2016 dall’ex fidanzato, la sorella di lui e un’amica. La seconda è stata assassinata dal marito nel 2019. Le indagini proseguono.

