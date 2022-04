Quarta Repubblica, "una signora a 49 anni..." Vittorio Sgarbi smonta lo scandalo della preside con lo studente

05 aprile 2022 a

La presunta relazione tra la preside 49enne del liceo Montale di Roma e uno studente che all'epoca aveva 18 anni tiene banco da giorni, seppure i protagonisti della storia siano maggiorenni e non siano ravvisati, per il momento, reati. Ma ,a vicenda è sulla bocca di tutti, e se ne parla anche a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete4.

Nella puntata di lunedì 4 aprile c'è Vittorio Sgarbi che non delude in quanto a opinioni controcorrente. E il critico d'arte si schiera al fianco della preside: "Questo ragazzo è maggiorenne quindi il problema non c’è e una signora che ha 49 anni perché deve essere più matura di un diciannovenne. La preside ha una morale più alta degli altri?", taglia corto il critico d'arte e parlamentare del Misto.

Nella trasmissione l'avvocato di Sabrina Quaresima, questo il nome dell'insegnante della scuola romana, ha puntato il dito contro l'accanimento mediatico, che probabilmente non ci sarebbe stato o sarebbe stato diverso se si fosse trattato di un uomo: "Siamo vittime di una visione della donna e della professionista molto arretrata, ho notato che alcuni mezzi di informazione - considera il legale intervistato a Mattino 5 - nel momento in cui devono trattare con professionalità l'immagine della donna lo fanno ancora come 50, 100 anni fa la figura della preside è stata lesa e noi di questo terremo conto con una richiesta di risarcimento del danno, che sarà esemplare".

