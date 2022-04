Rapina show ad Afragola: escavatore cingolato e pala meccanica per l'assalto alla banca in stile film

05 aprile 2022 a

a

a

Rapina fallita in una filiale UniCredit ad Afragola, comune a Nord di Napoli. Era l’alba, poco dopo le 4, quando una banda di rapinatori è entrata in azione in modo coordinato; un gruppo ha bloccato le vie adiacenti alla banca in modo che nessuno potesse passare, anche con l’utilizzo di un camion di traverso in una strada, mentre un altro, con l’utilizzo di un escavatore cingolato e di una pala meccanica, ha sradicato il bancomat distruggendo l’intero piano terra della banca in corso Enrico De Nicola, ma facendo scattare l’allarme. L’arrivo delle forze dell’ordine ha interrotto l’azione criminale. Due rapinatori sono stati fermati e la loro posizione è al vaglio dei pm.

Ad Afragola, Napoli, assalto fallito ad una banca. I malviventi hanno provato a portare via le casseforti con un mezzo cingolato e una pala meccanica. Arrestati due dei rapinatori.@TgrRaiCampania#IoSeguoTgr pic.twitter.com/u8tVkgl7mH — Tgr Rai (@TgrRai) April 5, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.