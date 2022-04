Ora Putin ha la guerra in casa, Dario Fabbri e la "svolta enorme" nel conflitto ucraino: colpo psicologico

01 aprile 2022 a

a

a

L'attacco da parte degli elicotteri ucraini che hanno colpito il deposito petrolifero di Belgorod in territorio russo è destinato ad aprire un nuovo fronte nella guerra, e rappresenta un messaggio chiaro di Kiev a Vladimir Putin. Dario Fabbri, analista geopolitico e curatore di Scenari, mensile geopolitico di Domani, analizza il fatto nuovo nel conflitto tra Russia e Ucraina intervenendo, venerdì 1 aprile, allo Speciale Tg La7 condotto dal direttore Enrico Mentana.

"Primo morto per le radiazioni", panico tra i soldati russi. Chernobyl uccide ancora

Kiev non ha rivendicato il raid ma il Cremlino "sa chi è stato", spiega l'analista. "L'opinione russa meno. Ora è chiaro che il confine non è più al sicuro. Basta un attacco come questo per convincere la Russia a stare più sulla difensiva, che è l'obiettivo reale" del raid. Kiev ha colpito per arginare l'ingresso di truppe russe nel suo territorio, spingendoli a usare risorse militare per difendere il proprio confine, dice Fabbri.

Video su questo argomento L'Ucraina sfonda le difese e gli elicotteri fanno strage in Russia: il blitz crea il panico

L'attacco fa emergere due elementi. Il primo è che l'Ucraina ha la capacità di fare male alla Russia e non solo di difendersi. E poi che c'è "un allentamento dell'offensiva russa". L'Ucraina avrebbe il diritto di rivendicare l'operazione, essendo un paese sotto attacco e in violazione dello spazio aereo. "Non c'è una ragione logica per non rivendicarlo, farebbe morale nell'opinione pubblica ucraina e spaventerebbe quella russa. Sembra un'operazione all'israeliana", che spesso non rivendica attacchi mirati in Medio oriente, "ma anche gli Usa spesso non rivendicano raid soprattutto se di intelligence".

Attacco ucraino in Russia, cala il gelo sui negoziati di pace. La minaccia di Peskov

Questo è un passaggio oscuro, sottolinea Mentana, anche perché non sembra far parte di un'operazione più diffusa: "È come uno sparo nel buio". "Serve a rendere insicuri i russi, l'impatto psicologico del primo attacco sul terreno è molto forte - commenta Fabbri - è devastante, mina la sicurezza" di Mosca" di essere intoccabile". Ora la Russia combatte la guerra anche dentro casa, potrebbe travalicare il confine e riverberarsi dentro il territorio russo e "saremmo davanti a una svolta enorme nella guerra", conclude l'analista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.