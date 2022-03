Tagadà, missile del generale Tricarico: "Putin? Per gli Usa doveva stare a cuccia, ora lo vogliono morto"

29 marzo 2022 a

Per gli Stati Uniti il presidente russo Vladimir Putin se ne doveva stare "a cuccia", e ora deve essere eliminato "politicamente e umanamente" con il supporto degli ex stati satelliti, "utili idioti" di Joe Biden. Tira fuori l'artiglieria pesante il generale Leonardo Tricarico, già Capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare, nel commentare gli sviluppi negoziali della guerra in Ucraina. Martedì 29 marzo l'alto ufficiale è ospite di Tiziana Panella a Tagadà, il programma di La7, e parla dei piani dello Zar sul campo di battaglia e sui tavoli di trattativa.

I comportamenti di Putin e i suoi attacchi verbali, spiega il generale, "sono esattamente l'evidenziazione plastica del sentimento di irritazione profonda e incontenibile che gli Stati Uniti hanno nei suoi confronti", dice Tricarico. Per gli Usa il presidente russo è un "perdente" e dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della Guerra fredda "doveva stare a cuccia e non fare alcunché che uscisse proprio dai suoi confini - dice il generale - invece Putin ha cominciato ad occupare degli spazi che sono stati lasciati fuori proprio dagli Stati Uniti, come il Medio oriente in Africa. Questo ha esacerbato ulteriormente gli Stati Uniti che hanno colto l'occasione per tacitarlo definitivamente".

A dimostrazione di questo ragionamento, il fatto che né gli Usa né la Polonia "hanno parlato di trattative" per la guerra in Ucraina. "Quello che è mancato davvero è stata una strutturazione di un tavolo negoziale a più voci", che gli attori globali non hanno neanche cercato più di tanto. Perché? Qui Tricarico usa i toni più duri nei confronti della visione americana della politica estera: "Perché Putin deve morire dissanguato, deve scomparire dalla scena non certo fisicamente, ma umanamente e politicamente. È questo l'obiettivo finale - attacca il generale - Di tutti? Sicuramente degli americani, e naturalmente degli ex paesi satelliti che in questo momento si stanno comportando tecnicamente da utili idioti". "Ecco, tecnicamente non le abbiamo mandate a dire", commenta con stupore la conduttrice.

