Russia-Ucraina, accordo di pace. Il piano segreto di Vladimir Putin

La trattativa di pace tra Russia e Ucraina va avanti. I vertici del Cremlino e di Kiev sembrano vicine a trovare un accordo ma, dopo un mese di guerra e bombardamenti, cosa spinge Putin ad avvicinarsi agli ucraini? L'invasione non è andata come previsto e il leader del Cremlino non vuole proseguire con un attacco inutile portatori solo di vittime tra i militari. Per questo secondo indiscrezioni, il leader del Cremlino avrebbe le idee molto chiare sulla sua exit strategy dall'Ucraina.

C’è chi pensa che Putin abbia in mente per l’Ucraina uno «scenario coreano». Secondo l’intelligence del ministero britannico della Difesa, nel nord del Paese la situazione è sostanzialmente statica anche perché il contrattacco ucraino sta ostacolando «i tentativi russi di riorganizzare le proprie forze». Al momento, valuta Londra, le forze russe sembrano concentrare gli sforzi per tentare l’accerchiamento delle regioni separatiste nell’est del Paese, avanzando dalla direzione di Kharkiv a nord e Mariupol a sud.

Pace tra Russia ed Ucraina? Il fedelissimo di Putin: stop assalto a Kiev. Il compromesso è vicino

Il capo dell’intelligence ucraina ha ipotizzato che, di fronte alle difficoltà incontrate, il presidente russo Vladimir Putin stia ora lavorando a uno « scenario coreano» ovvero di divisione del territorio, creando «una Corea del Nord e una del Sud in Ucraina». Le aree del Donbass dovrebbero poi votare l'eventuale annessione alla Russia attraverso un regolare referendum.

