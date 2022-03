Mosca ci rinfaccia gli aiuti durante il Covid, fino a dove si spinge l'ambasciatore russo in Italia: inquietante

26 marzo 2022 a

a

a

L'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, presenta querela contro un articolo di giornale, e quella che doveva essere una breve dichiarazione sull'esposto, si trasforma in una conferenza stampa sulla crisi ucraina, con decine di giornalisti, assiepati davanti al tribunale di Roma, a fare domande al diplomatico.

"Ogni giorno vedo foto sull'Ucraina, la vera provenienza delle quali è dubbia - sostiene Razov - e ogni dichiarazione russa viene vista come minaccia, anche se tacciamo". Anche sul nucleare, dovreste "leggere attentamente le comunicazioni ufficiali - dice ai giornalisti - perché non c'è nessuna minaccia da parte della Russia, ma solo una riflessione su scenari possibili in caso di pericolo per la sicurezza del Paese".

“Uccidere Putin e...”. L'ambasciatore russo querela La Stampa e minaccia: preoccupati dalle armi italiane

Nella querela si ipotizza l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato in relazione a un articolo pubblicato da La Stampa il 22 marzo scorso: "Nel titolo - spiega l'ambasciatore - si considera la possibile uccisione di Putin. Questo è fuori dall'etica, dalla morale e dalle regole del giornalismo. Per questo chiedo alla magistratura italiana di esaminare il caso, e confido nella giustizia di questo Paese".

“Cambi traduttore”. Il giornalista umilia l'ambasciatore russo per la querela: la verità sull'uccisione di Putin

"Consiglio all'ambasciatore russo di scegliere un traduttore di qualità migliore", si è difeso l'autore dell'articolo, Domenico Quirico, a LaPresse, aggiungendo che "uno è responsabile di quello che scrive, non di quello che gli altri capiscono". Un'azione che il direttore della testata torinese Massimo Giannini ritiene "allucinante, un po' mi rattrista e un po' mi indigna - replica - che noi si debba rispondere all'ambasciatore di un paese che ora sta facendo una sporca guerra". Duro anche il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli: "Non accettiamo lezioni di deontologia da un Paese dove chi espone le proprie idee può essere punito con 15 anni di carcere", ha affermato a LaPresse. Solidarietà e sostegno anche dalla politica, con i messaggi dei segretari del Pd, Enrico Letta, e di Azione, Carlo Calenda.

"Glielo direi subito". Da Bruxelles le parole al vetriolo di Draghi contro l'ambasciatore russo inquietato

Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Russia: "Sono da otto anni a Roma - racconta - Ho lavorato con i governi Letta, Gentiloni, Conte e ora con Draghi. In questi anni, abbiamo fatto di tutto per costruire ponti e sviluppare e rafforzare la collaborazione sui fronti dell'economia, della cultura e in molti altri. Ma con rammarico, devo constatare che tutto questo è ora rivoltato".

Razov sottolinea che le sanzioni contro Mosca, "oltre 5000 dal 2014", sono "drastiche e senza logica", si dice "preoccupato" per la "distribuzione, senza controllo, di armi italiane in Ucraina, anche ai civili", e sulla durata della guerra, dichiara: "Finirà quando saranno compiuti gli obiettivi definiti dal presidente prima dell'operazione militare speciale. Prima è, meglio è. Sono in corso trattative e contiamo su un esito positivo".

A Mariupol sono stati bombardati "solo obiettivi militari", afferma, "per i civili, vengono organizzati dai militari russi dei corridoi umanitari". "Dovreste sentire le due parti e non solo i messaggi propagandistici che vengono divulgati da parte Ucraina", chiosa, aggiungendo che le forze di Kiev "continuano ad attaccare e uccidere civili in Donbass".

Infine, per quanto riguarda la missione russa in Italia del 2020, attivata all'inizio della pandemia, si è svolta prevalentemente a Bergamo, allora epicentro dell'emergenza, "seguendo le indicazioni dell'Italia ed è terminata quando lo ha deciso l'Italia", evidenzia. "Al popolo italiano è stata tesa una mano di aiuto, che qualcuno ora morde in modo poco onorevole", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.