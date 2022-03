Scherzetto del governo sugli sconti di benzina e diesel: dureranno dieci giorni in meno

Angela Barbieri 23 marzo 2022 a

a

a

Sono stati pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale i decreti che danno il via alla riduzione delle accise sui carburanti e quindi ai prezzi al distributore. Il decreto «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» contiene le norme per gli sconti. L’art. 1, infatti, prevede la «riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante». Il provvedimento è entrato in vigore ieri. Ma l’adeguamento del taglio di 25 centesimi di euro al litro sull’accise di benzina e gasolio inizierà ad essere applicato solo da oggi. La riduzione di aliquota delle accise, «si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data». Quindi, dieci giorni in meno rispetto a quanto inizialmente fatto sapere dal governo, che aveva parlato di fine aprile.

Giallo sul taglio delle accise sulla benzina, cosa è successo sul decreto del governo

Inoltre, è previsto che fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di questi tributi possano essere rideterminate senza dover ricorrere a un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale. Il decreto contiene anche aiuti in favore delle imprese per l’acquisto di energia, con misure specifiche per le imprese energivore e gasivore. Ci sono poi misure per l’accoglienza dei profughi.

Intanto, ieri si è registrato un calo dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. Nel frattempo continuano ad aumentare le quotazioni internazionali di benzina e gasolio, mentre il brent schizza verso i 118 dollari. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Mise su circa 15mila impianti indicano, benzina self service a 2,121 euro/litro, diesel a 2,103 euro/litro, Benzina servito a 2,244 euro/litro, diesel a 2,231 euro/litro. Quanto ai prezzi sulle autostrade, benzina self 2,210 euro/litro (servito 2,409), gasolio self 2,203 euro/litro (servito 2,413).

Benzina e diesel vanno finalmente giù: i nuovi prezzi con gli sconti. Ma c'è chi fa il furbo

Intanto, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in una informativa urgente nell’Aula della Camera ha fatto il punto sui rincari dei costi dell’energia e sulle misure adottate dal Governo per contrastarne gli effetti. «Nella settimana 10-14 marzo la benzina è aumentata del 13% e il diesel del 21%», ha spiegato, ma «gli aumenti del prezzo del carburante riflettono solo in parte quelli del petrolio, che dopo aver toccato 128 dollari l’8 marzo è sceso a 98 in una settimana». Insomma, «si osserva regolarmente che l’adeguamento del prezzo alla pompa al prezzo del greggio è immediato, mentre l’adeguamento alla riduzione del prezzo del greggio è ritardato».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.