L'Aria Che Tira, Alessandro Sallusti rivela la voce pericolosa su Putin: "Si è definito il nuovo Pietro il Grande". Non ci sarà la pace

Giada Oricchio 21 marzo 2022 a

“Un accordo è lontano. Putin si è definito il nuovo Pietro il Grande”. E’ Alessandro Sallusti a rivelare un aneddoto sul presidente della Federazione russa durante un colloquio con l’omologo israeliano Naftali Bennett.

Nella puntata de L’Aria che Tira, l’approfondimento politico di LA7, lunedì 21 marzo, il direttore del quotidiano Libero ha commentato l’invasione dell’Ucraina per volere di Vladimir Putin.

In studio l’ambasciatore Riccardo Sessa ha sostenuto che il presidente della Federazione russa non ha intenzione di finire presto: “Sta conducendo le operazioni in maniera tale da arrivare alle trattative da una posizione di forza, il vero obiettivo militare di un’operazione puramente politica è ricreare la grande Russia. Putin è un novello zar di tutte le Russe. Già alla conferenza di Monaco del 2006 sulla sicurezza fece un discorso sulla civiltà e lo ha ribadito, noi non lo abbiamo ascoltato bene”.

Una tesi che troverebbe conferma in un retroscena svelato da Sallusti: “Negli ambienti diplomatici gira una voce, non so se vera o falsa, purtroppo non è verificabile, che nel colloquio con il primo ministro israeliano Bennett, Putin avrebbe detto: ‘voi non avete capito che io sono il nuovo Pietro il Grande’. Questo confermerebbe ciò che ha detto” e Sessa: “Sono pronto a dire che a mio avviso è un’indiscrezione vera al 99%”.

Secondo il direttore, la pace avviene quando entrambi i contendenti pensano di poter guadagnare qualcosa e dunque teme che “un accordo sia molto lontano”.

