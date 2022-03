Ecco chi sono i "pacifisti" italiani, l'ira di Guido Crosetto. Taranto, cosa gridano alla nave della Marina militare

17 marzo 2022 a

La fregata Carabiniere si trovava in arsenale a Taranto per effettuare dei lavori di manutenzione, quando è stata raggiunta da un gruppetto di manifestanti: "Assassini, assassini", hanno gridato in direzione dello scafo della Marina militare. "Dovete morire", hanno gridato i "pacifisti" No Nato No Putin come documentato da alcuni video, Le immagini hanno indignato molti, e fatto infuriare Guido Crosetto, già sottosegretario alla Difesa.

"Ecco alcuni 'pacifisti' italiani, spero una minoranza. Ascoltate la loro bontà, il loro amore verso il prossimo. Fanno più male loro con le parole in pochi secondi, che i ragazzi su quella nave nella loro intera vita" scrive su Twitter l'imprenditore, tra i fondatori di Fratelli d'Italia. "Sarei disposto a pagare per avere il nome di chi grida 'Dovete morire bastardi!'. Si lo sarei. Per sapere chi è, aspettarlo davanti a casa, presentarmi e chiedergli: 'Perché devono morire? Perché sono bastardi?'. E sentire la sua risposta. Guardandolo con disprezzo".

Crosetto torna poi sulla lettera del capo di Stato maggiore dell'Esercito ai vertici militari in cui chiedeva lo stop ai congedi, addestramento sul warfighting e mezzi blindati in completa efficienza: "Qualcuno si è scandalizzato e stupito perché lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ha mandato una circolare per elevare la prontezza operativa delle forze terrestri. Li informo che le Regioni stanno adeguando piani per affrontare attacchi nucleari, chimici, batteriologici", rivela sui sociale Crosetto.

