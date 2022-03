Basta Iva e super green pass, la ricetta Salvini contro la crisi

13 marzo 2022 a

a

a

Il prezzo di benzina e carburanti aumenta a dismisura. Come se non bastasse le aziende stanno chiudendo perché non riescono più a stare sul mercato. Per questo il leader della Lega Matteo Salvini chiede a governo italiano e europeo di allentare le misure restrittive che strangolano ulteriormente le attività economiche.

Biden blocca il petrolio russo. Zelensky apre all'accordo: "Ma non mi arrendo"

«Benzina, luce, gas, pane, frutta e verdura, aumenti fuori controllo. Abbiamo chiesto a Draghi di intervenire subito, con tutti i soldi necessari, bloccando Iva e accise, e sospendendo restrizioni e divieti che ostacolano il lavoro, a partire dal super green pass. E all’Europa di sospendere tutte quelle sue "regole" che strangolano famiglie e imprese. Covid e guerra sono disastri eccezionali, occorrono risposte eccezionali». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.