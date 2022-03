"Verso la guerra totale", lo scenario choc del generale Graziano sull'Ucraina: Putin vuole creare "l'impero russo"

13 marzo 2022 a

La Russia con il bombardamento delle regioni più occidentali dell'Ucraina ha aperto il "quarto fronte" della guerra che rischia di coinvolgere la Polonia. "Basta un missile sbagliato, anche solo per provocazione, e siamo allo scontro Nato-Russia" riassume Lucia Annunziata durante la puntata di domenica 13 marzo di Mezz'ora in più il programma di Rai 3. Ad analizzare la delicata situazione del conflitto è il generale Claudio Graziano, a capo del Comitato militare dell'Unione europea.

Siamo davanti a "un allargamento del conflitto che si avvia sempre più a essere una guerra totale", spiega l'alto ufficiale che parla di un duplice aspetto di questa nuova realtà: "Il primo è la guerra psicologica verso gli ucraini, gli viene detto dai russi che non ci sono più zone sicure. Se non c'è la resa tutta l'Ucraina è un obiettivo legittimo per la Russia, illegittimo per noi logicamente".

Il secondo obiettivo è "colpire i nodi e le vie di comunicazione dei flussi sia di supporto militare ma anche di supporto umanitario, che vengono dall'occidente verso l'Ucraina e quindi permetterebbero acquisire un vantaggio tattico - spiega Graziano - Evidentemente si tratta di una guerra psicologica che non colpisce i paesi Nato, che sono tutelati dall'ombrello atlantico, ma che comunque rappresenta un punto di escalation".

Per il generale dobbiamo riflettere sull'importanza che i paesi come la Polonia "siano parte della Nato e siano tutelati dalla Nato, e in qualche modo non possono essere un obiettivo della Russia come l'Ucraina. Però ci deve far riflettere che questo punto la guerra ha investito tutto il territorio ucraino, non è più diventa soltanto a Kiev per determinare un cambio del governo. E non è più diretta soltanto ad acquisire il controllo del Mar d'Azov o del Mar Nero per penetrare dal centro verso Kharkir", spiega Graziano. Da parte di Vladimir Putin, commenta ancora il generale, a questo è manifesta la "volontà di instaurare un governo filorusso" e di costruire "un impero russo".

