Brent Renaud, dall'11 settembre ai reportage di guerra: chi era il giornalista ucciso in Ucraina

Brent Renaud, 51 anni, era con il collega Juan Arredondo quando è stato ucciso vicino Kiev mentre filmava un gruppo di profughi in fuga da Irpin, in Ucraina. È il primo giornalista ucciso nell'invasione russa del Paese, mentre Arredondo è stato ferito al collo. I due sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco a un checkpoint e Renaud, anche lui colpito al collo, è morto all'istante mentre il collega è stato trasferito in ospedale.

Renaud, nato il 2 ottobre 1971 nel Tennessee, era un documentarista, fotografo e producer tv vincitore di numerosi premi. Aveva iniziato la sua carriera da reporter con gli attacchi terroristici dell'11 settembre a New York, poi era partito per l'Afghanistan per coprire la guerra. Non era in Ucraina per il New York Times, ma per il quotidiano americano aveva seguito il terremoto di Haiti, la guerra ai narcos in Messico e la serie tv "Off to War" sulla guerra in Iraq.

Spesso ha lavorato insieme al fratello Craig, che pare fosse insieme a lui in Ucraina. Insieme avevano prodotto documentari e programmi tv sui disordini politici in Egitto e in Libia, sulla lotta per Mosul, sull'estremismo in Africa, sulla crisi dei giovani rifugiati in America Centrale.

In passato aveva lavorato per HBO, NBC e come detto The New York Times. Il quotidiano newyorkese nell'articolo online che ha dedicato alla morte di Renauld ha spiegato che in realtà le circostanze della morte non sono del tutto chiare e ha riportato le parole di Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino, che ha fatto sapere che il giornalista "ha pagato con la vita" il fatto di voler mostrare "la crudeltà e la spietatezza" dell'esercito russo.

Renaud aveva collaborato al Nyt anni fa, l'ultimo nel 2015, e non era in missione in Ucraina per il giornale, si legge nell'articolo. La notizia dei rapporti con il New York Times si è diffusa perché sul corpo del giornalista è stato trovato con un badge per la stampa del Nyt relativo a un incarico di anni fa.

