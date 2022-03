Meno di mille visti, Londra dice bye bye ai rifugiati ucraini. Ma ora gli inglesi potranno ospitarli in casa

09 marzo 2022 a

a

a

Sì all'invio a Kiev di armi ma in quanto ai rifugiati in fuga dalla guerra il ruolo di Londra è molto al di sotto delle aspettative. La Gran Bretagna ha concesso finora soltanto 957 visti agli ucraini in fuga dall’invasione russa. Meno di mille. A fornire il dato dopo giorni di polemiche è il portavoce del premier britannico Boris Johnson, spiegando che si tratta però di un numero destinato a crescere.

"Respinti a centinaia", Boris Johnson manda indietro i profughi ucraini: "Siamo generosi ma..."

Nei giorni scorsi erano stati documentati dei veri e propri respingimenti di profughi usciti dall'Ucraina e che da Calais tentavano di raggiungere l'Inghilterra. Il tutto in base all’Ucraina Family Scheme, che consente a coloro che fuggono dal conflitto di unirsi ai parenti più o meno stretti che già vivono in Gran Bretagna, ma non ingressi "diretti" in Uk. Una seconda tipologia di visto permette invece di consentire alle persone e alle organizzazioni di "sponsorizzare" ucraini e di abbinarli a una famiglia, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno legami con il Regno Unito.

Ammissione choc degli Usa: “In Ucraina strutture di ricerca biologica”. La Russia si ribella: scopi militari

Un sistema che, come è facile immaginare, taglia fuori tutti coloro che non hanno parenti nel Regno Unito o legami con cittadini e onlus "sponsor". Basti contare che sono più di un milione e mezzo i profughi che hanno lasciato l’Ucraina con lo scoppio della guerra. Solo in Italia ne sono giunti finora quasi 20mila.

Video su questo argomento "Abbiamo i documenti", Mosca dice di avere la prova che Zelensky voleva attaccare il Donbass

Mercoledì 9 marzo sulla sica delle polemiche sui pochi rifugiati ucraini accolti finora, Johnson durante il settimanale question time in Parlamento ha promesso che Londra nei prossimi giorni farà di più per aiutare il popolo ucraino. Johnson ha detto di aspettarsi che il numero dei visti emesso per gli ucraini aumento fino a centinaia di migliaia. "Sappiamo quanto questo Paese ha da guadagnare dai rifugiati", ha aggiunto BoJo. Per questo Downing Street sta per varare un altro "schema" che permette a tutti i cittadini britannici di fare richiesta per ospitare in casa propria rifugiati ucraini. Michael Gove, segretario di Stato per le comunità e i governi locali del Regno Unito, ha parlato di un provvedimento che permette a "tutti nel Paese di offrire una casa a chi scappa dall0'Ucraina", riporta la Bbc.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.