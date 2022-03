Cig speciale alle imprese per arginare i danni degli aumenti, la richiesta dei consulenti del lavoro dell'Ancl

09 marzo 2022 a

Una cassa integrazione speciale per il caro-energia. La chiede l'Ancl. “L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, preso atto delle nefaste conseguenze sulle imprese dovute all’aumento dei costi dell’energia e alla indisponibilità di materie prime, ha inviato una lettera al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ai parlamentari e ai rappresentanti dei datori di lavoro per chiedere una cassa integrazione speciale senza contributo aggiuntivo per le imprese e fuori dai limiti temporali ordinari", si legge in una nota del presidente dell’Ancl, Dario Montanaro.

"Le aziende, già colpite gravemente dalla crisi economica dovuta alla pandemia, sono spesso costrette per questo motivo a sospendere la produzione. L’Ancl si è, inoltre, resa disponibile a fornire la propria assistenza tecnica per trovare soluzioni utili ad aiutare le imprese e a salvare migliaia di posti di lavoro”, conclude il comunicato.

