Servono vaccini aggiornati. L'Oms avvisa: dovranno proteggere da varianti ed infezione

I vaccini contro Covid-19, «per continuare a garantire una protezione ottimale in futuro, devono essere aggiornati man mano che emergono nuove varianti» di Sars-Cov-2. È una delle raccomandazioni del Gruppo tecnico di esperti Oms sulla composizione dei vaccini contro Covid-19 (Tag-Co-Vac), che ha aggiornato le sue indicazioni al nuovo contesto epidemico caratterizzato dalla circolazione di Omicron negli ultimi mesi. I vaccini aggiornati possono essere monovalenti, mirati cioè contro la principale variante in circolazione, o multivalenti, in grado di dare copertura contro più varianti.

Secondo gli esperti Oms, inoltre, in futuro i vaccini dovranno prevenire anche l’infezione e la trasmissione virale, oltre a proteggere da malattia grave e decesso: «lo sviluppo di vaccini ‘universali’, nonché di prodotti in grado di suscitare l’immunità muconasale, possono essere opzioni auspicabili, ma i tempi per la messa a punto e la produzione restano incerti», sottolineano gli esperti del Tag-Co-Vac, che incoraggiano i produttori a generare e inviare all’Oms i dati sui vaccini allo studio. Tag-Co-Vac continua comunque a sostenere «con forza l’accesso immediato e ampio agli attuali vaccini contro Covid-19 per il ciclo primario e le dosi di richiamo, in particolare per i gruppi a rischio di sviluppare malattia grave, dato che gli attuali vaccini Covid-19 continuano a fornire alti livelli di protezione contro la patologia severa e e il decesso, anche durante la circolazione di Omicron».

