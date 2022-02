Elisabetta II celebra Giubileo di platino e "incorona" Camilla: la reazione dei sudditi

09 febbraio 2022 a

Il Regno Unito celebra il 70esimo anniversario del regno di Elisabetta II, mentre la regina guarda al futuro della monarchia. In occasione del giubileo di platino, traguardo mai raggiunto prima da una testa coronata britannica, la monarca 95enne ha espresso il "sincero desiderio" che Camilla, moglie del figlio principe Carlo, sia "regina consorte" quando lui salirà al trono. Una dichiarazione con cui Elisabetta II cerca di rispondere una volta per tutte alle questioni sul ruolo di Camilla, seconda moglie di Carlo dopo la morte della principessa Diana. Con quel "sincero desiderio", la regina "incorona Camilla essendo consapevole che dalla buona transizione dal suo regno a quello del futuro re dipenderà il futuro più lontano della monarchia. Non potrà esistere una stagione di William e Kate senza una buona transizione al governo di Carlo e Camilla", dice a LaPresse Enrica Roddolo, giornalista e autrice del libro 'Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace' (Cairo).

Aggiunge che la monarca "manda un messaggio" alla gente, mentre la sua popolarità è altissima, all'85%: "Come vi siete fidati di me per 70 anni, fidatevi ora della mia indicazione della giusta futura regina". E lo fa per "spazzare via ogni dubbio sulla successione": "è la prima volta che chiama Carlo re, rendendo pubblica la sua volontà e la sua convinzione che sarà un bravo monarca. Aggiunge che lo sarà con l'aiuto di Camilla. Sappiamo che per la duchessa di Cornovaglia è stato difficile entrare nella famiglia reale, in particolare dopo la scomparsa di Lady Diana e la guerra dei tabloid sugli amori dell'erede al trono. Camilla ha fatto il suo percorso con calma, nelle retrovie ma sempre molto impegnata, tanto che si dice molte scelte di Carlo negli ultimi anni siano merito suo".

I britannici hanno impiegato anni a 'perdonare' Carlo per la sua infedeltà nei confronti di Diana Spencer, morta in un incidente stradale nel 1997 a Parigi, cinque anni dopo la separazione dal marito. Gli umori pubblici si sono ammorbiditi, poi, da quando Carlo nel 2005 sposò Camilla Parker Bowles. La 74enne, ora nota come duchessa di Cornovaglia, ha ruoli in oltre 100 enti benefici su tanti temi, dall'istruzione alla lotta alla violenza domestica. Il 73enne Carlo nel messaggio di risposta alla madre l'ha ringraziata per i 70 anni di servizio e ha aggiunto, a proposito della 'incoronazione' di Camilla: "Siamo profondamente consapevoli dell'onore rappresentato dal desiderio di mia madre. Cercando insieme di servire e sostenere sua maestà e le persone delle nostre comunità, la mia cara moglie è stata il mio costante sostegno".

Parole che richiamano quelle con cui Elisabetta II, nel suo messaggio per il giubileo, ha ricordato il marito, principe Filippo, morto lo scorso anno. "Sono fortunata ad avere avuto il saldo e amorevole sostegno della mia famiglia. Sono stata benedetta dall'avere nel principe Filippo un compagno disposto a svolgere il ruolo di consorte e a fare in modo disinteressato i sacrifici che ne derivano. Un ruolo che ho visto ricoprire da mia madre durante il regno di mio padre". Poi, rivolta ai britannici: quando "mio figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me".

L'ultimo ritratto della monarca diffuso da Buckingham Palace mostra la monarca seduta in poltrona, di fronte alla scatola rossa in cui riceve i documenti ufficiali del governo. Come sempre impegnata per il regno.

