Fuori onda choc di Massimo Cacciari a Otto e mezzo: “Suffraggetta”. Il disgusto di Silvia Sciorilli Borrelli

05 marzo 2022

a

a

Si tinge di giallo la puntata del 4 marzo di Otto e mezzo, talk show condotto da Lilli Gruber. A raccontare l’accaduto è la diretta interessata, Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente a Milano per il Financial Times. La giornalista ha puntato il dito contro il filosofo Massimo Cacciari, con cui le opinioni sulla guerra tra Russia ed Ucraina erano differenti: “Ieri, fuori onda, Cacciari mi ha chiamata ‘suffragetta’ ignorando che fossi ancora collegata. Abbiamo idee diverse. Ero imbufalita, quanto paternalismo. Ma libertà significa anche poter dire ‘no grazie’. No al blablabla durante una guerra. Per un po’ la tv mi limiterò a guardala”. La denuncia è stata fatta sui social network: non è il primo comportamento sopra le righe in tv di Cacciari.

Ieri, fuori onda, Cacciari mi ha chiamata “suffragetta” ignorando che fossi ancora collegata. Abbiamo idee diverse. Ero imbufalita, quanto paternalismo. Ma libertà significa anche poter dire “no grazie”. No al blablabla durante una guerra. Per un po’ la tv mi limiterò a guardala. — Silvia Sciorilli Borrelli (@silvia_sb_) March 5, 2022

