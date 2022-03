La peste suina africana avanza nel nord Italia: cinque nuove casi in Piemonte e Liguria

03 marzo 2022 a

È ancora allarme per la peste suina africana in Italia. Cinque nuovi casi, tre in Piemonte e due in Liguria, sono stati accertati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta.

Le nuove positività sono state riscontrate, sempre in zone infette, in Piemonte a Molare, Castelletto d’Orba e a Ovada, Liguria a Mignanego e Isola del Cantone. Salgono così a 51 i casi positivi, 28 per ritrovamenti in Piemonte e 23 per ritrovamenti in Liguria.

I sintomi tipici della malattia includono febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne con emorragie evidenti su orecchie e fianchi. I segni tipici della peste suina africana sono simili a quelli della peste suina classica e per distinguere l'una dall'altra occorre una diagnosi di laboratorio.

