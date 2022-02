Peste suina: 35esimo cinghiale positivo. Approvato un decreto legge per bloccare il contagio

11 febbraio 2022 a

a

a

Ancora un nuovo caso di peste suina africana certificato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta. La nuova positività è stata rilevata nel comune di Rossiglione in provincia di Genova, sempre all’interno dell’area infetta. Con questa, salgono a quattro le positività accertate a Rossiglione. I positivi complessivi sono ora 35, di cui 17 per ritrovamenti in Piemonte, 18 in Liguria.

Intanto ieri è stato approvato in Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri Patuanelli e Speranza, il decreto legge per arrestare la diffusione sul territorio nazionale della peste suina africana. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. «Il provvedimento di urgenza si è reso necessario al fine della eradicazione dalla PSA nei cinghiali e per prevenirne il contagio nei suini da allevamento. Scopo del decreto - spiega il Mipaaf in una nota - è quello di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e dell’Unione europea e non ultimo salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Il decreto si rende necessario perchè, a partire da gennaio del 2022, è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria».

Il provvedimento, che non avrà ricadute sulla finanza pubblica, prevede l’attuazione, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, dei Piani Regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana, con la ricognizione della consistenza della specie all’interno del territorio di competenza suddiviso per provincia, l’indicazione dei metodi ecologici, le aree di intervento diretto, le modalità, i tempi e gli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA. «Viene nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del ministro degli Affari Regionali, un Commissario straordinario - si sottolinea nella nota - con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure messe in atto per prevenire e contenere la diffusione della malattia virale, il quale si avvarrà degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei competenti uffici di Ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Forze di polizia».

È infine «previsto l’obbligo, per chi rinviene esemplari di cinghiali feriti o deceduti nell’ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali o nello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o coinvolto in un sinistro con cinghiali, di segnalare il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario della Asl competente per territorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.