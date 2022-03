Guerra in Ucraina, Lucio Caracciolo: "Putin è un cadavere che cammina"

03 marzo 2022 a

a

a

Non usa mezzi termini Lucio Caracciolo, direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, durante la puntata di oggi, 3 marzo, di Otto e Mezzo su La7. Putin non intende minimamente fermare la guerra in Ucraina ma il giornalista politologo prevede un epilogo già scritto.

"Da un punto di vista politico il presidente russo è un cadavere che cammina. Non può tenere tutta l'Ucraina - afferma Caracciolo nel programma condotto da Lilli Gruber - sarebbe un massacro per la Russia. Può prendere tutta la parte orientale".

"Se ci sarà un negoziato serio - spiega ancora - e ognuno cerca di arrivarci con l'onda positiva, il che significa altre stragi. Putin non potrà mai più andare all'estero, da quello che sta facendo si capisce che sta cercando di sigillare il passaggio dal Mar Nero all'Ucraina, passando per la conquista di Odessa. Questo dovrebbe far parte di un negoziato, ma con chi parla adesso Putin? Gli americani non vogliono sentirlo. Con Macron si è creata un'amicizia telefonica che non mi pare stia dando frutti".

Corridoi umanitari in Ucraina, accordo ai colloqui di Brest

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.