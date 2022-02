Due Ufo nel cielo di Ostia, il fotografo mette le foto sui social: "Mai visto niente del genere"

08 febbraio 2022 a

È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita cantavano Morgan e i Bluvertigo, meno scontato che gli alieni appaiano sulla pineta di Ostia. Un fotografo del litorale, Michele Carelli, è infatti protagonista di un curioso avvistamento di Ufo, oggetti volanti non identificati a forma di ciambella, che ha fotografato e postato sui social.

Domenica 6 febbraio "intorno alle 12.00 nella pineta di Castel Fusano, sono apparsi nel cielo due oggetti volanti non identificati, avevano la forma di due anelli argentati che volteggiavano, entrambi gli oggetti possedevano una luce pulsante di colore giallo che appariva ogni volta che completavano il giro su loro stessi...le immagini purtroppo non sono venute molto nitide, la distanza era veramente enorme...lo scatto è stato eseguito con Nikon D750 + Nikon 70-200 f4" spiega il fotografo che ha pubblicato su Facebook vari scatti che mostrano i due oggetti volanti dal colore grigio-argentato, e riferendo che lo strano fenomeno è durato circa un quarto d'ora.

Il fotografo, consapevole di attirare l'attenzione di molte persone pronte a mettere in dubbio le immagini, ha postato anche lo scatto grezzo ripreso sullo schermo della fotocamera, per evitare l'accusa di aver fatto dei fotomontaggi. “Nell’ingrandimento dello zoom, all’interno dell’inquadratura si sono concretizzati due oggetti volanti di forma circolare. Fluttuavano nell’aria, non c’erano corde o funi che li ancoravano a terra. E ruotavano su loro stessi - ha raccontato a Canale 10 - Sinceramente non ho mai notato in vita mia un fenomeno del genere". Carelli ha raccontato che nel mirino della macchina fotografica ha notato che la luce gialla "scattava quando ciascun anello concludeva la rotazione sul suo asse. Non saprei dire se fossero droni o altro: posso però aggiungere che non si avvertivano rumori di motori o simili, anche per la distanza che mi divideva da questi due oggetti volanti”. Dopo il giallo degli Ufo a Ostia, tutti col naso all'insù.

