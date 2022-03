Guerra in Ucraina, Di Maio dà il numero dei morti: oltre duemila civili uccisi dall'inizio degli attacchi

02 marzo 2022 a

Un numero che non avremmo mai voluto leggere. Quello delle vittime civili nella guerra in Ucraina. A fornirlo è Luigi Di Maio: "Gli ultimi dati ufficiali dall’ Ucraina parlano di oltre 2mila civili ucraini morti dall’inizio degli attacchi: dobbiamo fermare questo spargimento di sangue", ha scritto sui social il ministro degli Esteri. "Gli sforzi di Papa Francesco per la mediazione in Ucraina vanno proprio in questa direzione e aprono un importante spiraglio di speranza per riportare la pace. Noi li stiamo incoraggiando e stiamo lavorando insieme anche per costruire dei corridoi umanitari", ha aggiunto il titolare della Farnesina che oggi ha incontrato il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Monsignor Gallagher.

Gli ultimi dati ufficiali dall'#Ucraina parlano di oltre 2mila civili ucraini morti dall'inizio degli attacchi: dobbiamo fermare questo spargimento di sangue.

➡️ https://t.co/jXE9CYI8cj — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 2, 2022

"I negoziati per la pace e il cessate il fuoco sono fondamentali per ogni tipo di sforzo umanitario. Ma devono essere negoziati veri, senza alcuna provocazione e le bombe del governo russo devono lasciare spazio al dialogo", ha aggiunto Di Maio, prima dell’inizio del secondo round di colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca, in programma per stasera 2 marzo.

