Il numero uno di Pfizer non si accontenta di vendere i vaccini, ora scrive pure libri

Si intitola "Moonshot", traducibile in italiano con "colpo di luna". E' il libro scritto dal numero uno della casa farmaceutica Pfizer, Albert Bourla, che dopo due anni di pandemia ha deciso di mandare in stampa (uscirà l'8 marzo edito da HarperCollins) il racconto di come è riuscito a produrre, in soli nove mesi, il vaccino più usato dal mondo occidentale. Centinaia di milioni di dosi acquistate da tutti i Paesi svilupati che solo nel 2021 hanno fruttato 37 miliardi di dollari all'impresa che produce il siero Comirnaty.

Never thought I would write a book, but our path to creating a breakthrough COVID-19 vaccine became an important chapter in human history, and I felt compelled to share our story.



Moonshot comes out on March 8: https://t.co/EZa3EFJ2OZ pic.twitter.com/KE9lFsWEnP — Albert Bourla (@AlbertBourla) March 2, 2022

Sulla copertina del libro di Bourla si legge: "Dentro la corsa di nove mesi di Pfizer per rendere possibile l'impossibile". Il cebo dell'azienda farmaceutica ha scritto su Twitter: "Non avrei mai pensato di scrivere un libro, ma il nostro percorso per creare un vaccino rivoluzionario contro il COVID-19 è diventato un capitolo importante nella storia umana e mi sono sentito in dovere di condividere la nostra storia".

