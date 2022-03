Serata di burlesque al circolo ufficiali. Dopo lo scandalo silurato il direttore

Tommaso Carta 01 marzo 2022 a

Una serata di burlesque al Circolo Ufficiali delle Forze Armate, a due passi dal Quirinale e «sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica». Farebbe già sensazione così, in tempi normali. Ma il fatto che l'evento si sia tenuto sabato sera, in piena escalation bellica in Europa dell'Est, ha decisamente aggravato la situazione. Con conseguente rimozione del direttore della struttura. Il caso è stato sollevato dalla testata internet Sassate.it, che a corredo del pezzo dal titolo «Guerini non controlla neppure il Circolo Ufficiali, trasformato in un night club con spogliarello», ha postato anche il video dell'esibizione di Holly's Good, vera e propria star del settore. Nell'ambito dell'iniziativa «Musica e sapori» è andata in scena la performance dell'artista che consisteva in uno spogliarello terminato con la donna in perizoma bianco. Il tutto con sullo sfondo lo stemma del circolo. Che si trova in via XX settembre, a due passi dalla residenza ufficiale di Mattarella, di fronte al Palazzo dell'esercito e accanto all'ambasciata dell'India. Il video ha fatto rapidamente il giro del web e dopo qualche ora c'è stata la presa di posizione ufficiale della Difesa.

«In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa relativamente allo spettacolo svolto il 26 febbraio scorso presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate, si comunica che l'organismo dipende ordinativamente dallo Stato Maggiore della Difesa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, nell'esprimere profondo disappunto per quanto accaduto, ha disposto il trasferimento del direttore del Circolo ad altro incarico e, su richiesta del ministro della Difesa, ha avviato immediatamente un'inchiesta interna tesa a verificare fatti e responsabilità che, qualora ravvisate, avranno come conseguenza provvedimenti disciplinari commisurati con la gravità dei fatti accertati». La scelta di rimuovere il direttore del circolo, stando a fonti dirette citate dall'AdnKronos, era stata presa prima ancora che la notizia rimbalzasse sul web. Di certo il programma delle attività del circolo era da tempo improntato all'allegria. Solo la sera prima, venerdì 25, c'era stata la serata «Pizza e Panuozzo», il prossimo 4 marzo tutti in pista con «DallaSettimaLuna band».

