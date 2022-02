Allarme Kaspersky, la minaccia dell'antivirus russo

27 febbraio 2022 a

Allarme Kaspersky. L'antivirus russo è stato ideato da Eugene Kaspersky, consulente del ministero della Difesa russo di cui gestisce anche i sistemi informatici. Il problema è che l'antivirus dell'orso è attualmente installato su tutti i principali sistemi informatici delle istituzioni italiane: Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Carabinieri, Ministero della Giustizia e Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Lancio un appello alle istituzioni italiane al fine di verificare l'antivirus in loro uso.



Kaspersky è un antivirus Russo, creato da Eugene Kaspersky, uno degli uomini più ricchi della Russia ed è consulente del Ministero della Difesa Russo…

Come riportato dal sito 7Colli, l'allarme è lanciato da Marco Camisani Calzolari, esperto informatico e volto noto della tv. "Lancio un appello alle istituzioni italiane al fine di verificare l'antivirus in loro uso. Kaspersky è un antivirus Russo, creato da Eugene Kaspersky, uno degli uomini più ricchi della Russia ed è consulente del Ministero della Difesa Russo", scrive Camisani Calzolari sui social. Come se non bastasse, il Kaspersky è installato su migliaia di computer privati che ora sarebbero, dunque, esposti al rischio di hackeraggi e attacchi informatici. Basti pensare a quanto accaduto la scorsa estate al sistema informatico della Regione Lazio, messo in ginocchio da un attacco hacker partito proprio dalla Russia.

