Il virologo Pregliasco si ricicla sull'Ucraina: “In tutte le guerre si amplificano le malattie infettive. E il Covid...”

Unire il Covid e la guerra in Ucraina? Ci è riuscito Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. Il virologo ha parlato all’ Adnkronos Salute ed ha commentato la drammatica situazione della popolazione ucraina, lanciando un avvertimento: «In tutte le situazioni di disastro sociale e di guerra, viene messa in secondo piano la problematica infettiva che potrebbe dare elementi conseguenti. In tutte le guerre - sottolinea il medico - si amplificano le malattie infettive a trasmissione feco-orale, perché l’igiene e tutto quello che è elemento di qualità della vita viene a mancare e quindi sicuramente - la profezia di Pregliasco - in questo caso in Ucraina ci potrebbe essere anche una ripresa anche dei contagi Covid».

