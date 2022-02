Si dimette la direttrice del teatro statale di Mosca: non posso prendere lo stipendio da un assassino

25 febbraio 2022 a

a

a

Una voce di protesta si solleva a Mosca contro l'invasione militare della Russia in Ucraina. La direttrice del Meyerhold Center, il teatro statale della capitale russa, Elena Kovalskaya, ha lasciato il suo incarico in opposizione con la politica del Cremlino e l’atto di guerra di Vladimir Putin contro Kiev. "Amici, in segno di protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina, mi dimetto. È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui", ha scritto su Facebook Kovalskaya che ha messo un eloquente sfondo nero al posto della foto profilo.

Una comunicazione è stata poi diffusa a nome del teatro con la scelta di muovere guerra all'Ucraina definita "in tragico conflitto con la nostra missione. Non possiamo tacere su questo. Ci resta solo questo da dire: ‘No alla guerra’"

.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.