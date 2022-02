Guerra in Ucraina, morti e bombe. "Annientate le difese aeree di Kiev" ed è giallo sui jet russi abbattuti

24 febbraio 2022 a

a

a

L'attacco russo è partito dal cielo e via terra, dal confine bielorusso e dalla Crimea. L'Ucraina è sotto l'offensiva annunciata da Vladimir Putin con un discorso alla nazione in cui rivendica i territori del Donbass e promette la "denazificazione" del Paese. Siamo alla guerra. Esplosioni sono state registrate anche a Kiev, su obiettivi militari, e si ha notizia di almeno otto morti. Mosca ha soppresso il sistema di difesa anti aerea dell’Ucraina con i suoi attacchi di precisione, ha detto il ministero della Difesa russo in una nota. Abbiamo "soppresso i sistemi di difesa aerea delle forze armate ucraine e di aver messo fuori servizio le infrastrutture militari delle basi aeree. I militari del servizio di frontiera dell’Ucraina non stanno opponendo alcuna resistenza alle unità russe" si legge nella nota. Intanto Kiev ha annunciato di aver abbattuto cinque aerei e un elicottero nella regione di Lugansk, ma è anche guerra di informazioni: Mosca ha smentito.

Putin scatena l'invasione dell'Ucraina. Esplosioni a Kiev, la guerra è iniziata

Un attacco anche via terra. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia, come dimostrano alcuni video trasmessi dalla Cnn. Il ruolo di Minsk pare essere attivo: Putin ha avuto un colloquio con il presidente Alexander Lukashenko, mentre l’agenzia di stampa Afp sostiene che l’attacco è condotto anche dalla Bielorussia. Immediate le ripercussioni finanziarie dell'attacco: crolla il rublo, schizza il prezzo del petrolio e del gas.

A Kiev suonano le sirene anti-aereo. "Le scuole sono chiuse e tutti sono invitati a restare nelle case, con l'eccezione dei lavoratori dei servizi essenziali e di alcuni uffici; abbiamo sentito colpi attorno alle cinque ma adesso c'è silenzio", dicono fonti riportate dall'agenzia Dire a Kiev dove si segnalano file ai bancomat e davanti ai supermercati.

Via alla denazificazione dell'Ucraina, così Putin ha annunciato l'attacco. Il discorso che sfida l'Occidente

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha condannato l’attacco "ingiustificato e ingiustificabile. ""L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione" ha dichiarato il premier. La Nato "condanna con forza" l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca "di fermare immediatamente la sua azione militare". Inoltre, ribadisce che farà "tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati", è la dichiarazione diffusa dal segretario generare dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

Video su questo argomento Esplosioni nella notte, così è partito l'attacco russo. Le immagini choc dall'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.