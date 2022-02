Stefano De Martino lascia Belen a Milano e se ne va in vacanza al mare

23 febbraio 2022 a

A confermare le voci di un ritorno di fiamma ci ha pensato lei, sottolineando, però, che lui non vuole assolutamente parlarne. Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, non aveva potuto smentire dopo che da settimane i paparazzi l'hanno ritratta in più occasioni assieme a l'ex marito Stefano De Martino. L'ex ballerino e conduttore televisivo, forse per scaramanzia, o per tenere il più lontano possibile i riflettori (per quanto questo non si possa facilmente evitare quando si tratta di personaggi così famosi e seguiti), al momento di un riavvicinamento alla madre di suo figlio Santiago non vuol proprio sentir parlare.

Eppure i due dormono spesso insieme e trascorrono week end in compagnia. Stavolta però, Stefano è partito verso una meta esotica senza Belen. Rimasta a casa con la piccola Luna, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese, la Rodriguez, tra l'altro, in questo momento è impegnata con Le Iene, quindi non può allontanarsi dal capoluogo lombardo. Stefano, invece, ha gia registrato le puntate di "Stasera tutto è possibile" e quindi può ritagliarsi qualche giorno lontano dalla sua città di adozione. Il conduttore napoletano è così salito su un aereo per vivere momenti spensierati al mare, elemento che Stefano ama particolarmente. Una vacanza a due, ma stavolta con il figlio Santiago, con cui De Martino ha un rapporto di grande amore e complicità.

Giochi, coccole, bagni e immersioni con la maschera per il piccolo "Santi", come lo chiamano tutti in famiglia. E tanto tempo da dividere con il suo papà lontano da scuola e dal freddo inverno. Chissà che rigenerati e felici, una volta a Milano, non tornino a vivere tutti insieme stabilmente nella stessa casa.

