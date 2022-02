Claudio Mandia, "così è maturato il suicidio". Accuse pesantissime al college americano

22 febbraio 2022 a

Nuovi e inquietanti elementi emergono dalla vicenda della morte di Claudio Mandia, il 18enne trovato senza vita nella sua stanza in un college americano nel giorno del suo compleanno, quando i genitori, noti imprenditori di Battipaglia, erano in volo per andarlo a trovare. E nelle ultime ore emerge la tesi del suicidio, del gesto disperato, maturato dopo che il percorso accademico del giovane alla EF Academy era stato stroncato da un provvedimento disciplinare. "Espulso dalla scuola, è rimasto in isolamento in una camera riservata agli studenti sospesi per ben tre giorni, in attesa dei genitori. Lì è maturato il suicidio" scrive il Corriere della sera.

La famiglia del ragazzo ha parlato ieri di "trattamento inimmaginabile" riservato al 18enne dall'istituto non lontano da New York, autorevole scuola di lusso.

Mistero sulla morte del 17enne salernitano nel campus Usa: "Trattamenti inimmaginabili"

Lunedì scorso Claudio viene espulso dalla scuola forse perché accusato di aver copiato un compito fondamentale per il diploma IB, International Baccalaureate, che avrebbe dovuto conseguire a maggio. Il ragazzo sarebbe stato isolato per tre giorni, "coi pasti lasciati fuori dalla porta" mentre la famiglia era in arrivo dalla Campania.

"Disperazione, forse vergogna, certamente solitudine: nella notte tra giovedì e venerdì Claudio si è impiccato. E forse il corpo è stato trovato diverse ore dopo il suicidio" scrive il quotidiano che fa capire come possibili segnali del dramma potrebbero essere stati ignorati.

