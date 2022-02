Cabala del 22-02-2022, la data super-palindroma è specchio della politica attuale

Antonio Siberia 22 febbraio 2022 a

a

a

Dare i numeri è mestiere difficile, soprattutto se questi (i numeri) si ingarbugliano nel rischio cabalistico di ricorrenze o superstizioni di passaggio. Anche per questo il nostro articolo comincia da alcune semplici domande che riguardano banalmente dei numeri, i quali - magari per la bizzarria del tempo e dell’aritmetica - si ritrovano messi in fila in una sequenza particolare. Prima di svelarli, questi numeri, poniamo alcune domande necessarie alla ricerca della comprensione.

Queste. L’eternità che cosa rappresenta davvero? Un mistero numerico? Ed i numeri, che cosa incarnano? Esiste davvero una matematica della salvezza? Prima di rispondere, un assioma di partenza. Un assioma che ritroviamo in quel genio rinascimentale che fu Pico della Mirandola, il quale era solito ripetere: «Non esiste alcuna scienza che possa attestare meglio la divinità di Cristo che la magia e la cabala». Lungi da noi la volontà arrogante di attestare l’esistenza di Dio oppure la divinità di Cristo, ci concediamo più sommessamente un ragionamento sulle coincidenze della matematica e della cabala. E lo facciamo guardando al calendario ed alle sue rare peculiarità. Come - ad esempio - la data di questa giornata: 22.2.22, ovvero il 22 febbraio 2022 che, volendo aggiungere uno zero allo scandire del mese, diventa un 22.02.2022, una data palindroma e che rimane uguale, se letta da destra a sinistra.

Arriva il 22-02-2022, perché la data palindroma è un "portale" per l'umanità. La profezia della Cabala

Considerando che siamo in tempi di Governo di larghe intese il palindromo può persino finire, a modo suo, con l’incarnare un programma politico, che va da Forza Italia ai grillini passando per la Lega e il Pd. Ad essere superstiziosi ci sarebbe da toccar ferro poiché prima di ritrovare una data palindroma uguale a quella di oggi toccherà aspettare il 2030 visto che dal 2023 al 2029 non ce ne saranno altre. Avrà, questa scadenza numerica, un significato anche politico? Boh. Chi può dirlo. Lo scopriremo soltanto vivendo. Di certo però l’elemento della casistica, dei numeri e persino di una cabala del destino, qualche interrogativo lo pongono, e non da poco.

Non si può continuare con Draghi, la ricetta Calenda per il governo

Torna alla mente, con tutte queste date bizzarre, quel gran seduttore che fu Giacomo Casanova, secondo molti l’inventore del gioco del Lotto e che, a proposito della vita appesa ai numeri, non aveva dubbi: fare colpo su chi lo circondava, meglio ancora se questi erano aristocratici, belle signore, letterati o politici. Questo doveva essere lo scopo. Uno dei tanti mezzi, insomma, per raggiungere un fine. E chissà. Forse proprio per questa ragione oggi le coincidenze di una data 22.2.22 possono assumere persino un sapore politico in Italia. Magari far colpo su chi non la pensa allo stesso modo. Con una avvertenza: molto spesso, nel gioco, i conti non tornano e non resta che prenderne atto. Magari parlando in francese: rien ne va plus. Niente va più. Nell’attesa, comunque, sempre meglio fare il proprio gioco, con un occhio ai numeri. Hai visto mai che sbuca fuori un palindromo. E poi, come ripeteva quel genio di Totò, che era superstizioso assai: «A me i gatti neri mi guardano in cagnesco».

