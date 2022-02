La prossima pandemia non sarà per un coronavirus, Bill Gates prevede un nuovo disastro: "Investiamo sui vaccini"

20 febbraio 2022 a

Il coronavirus ha messo in ginocchio il mondo per oltre due anni ma sembra che la pandemia stia allentando la morsa. Ma un'altra potrebbe colpire a breve il mondo, e molto diversa dal Covid. A lanciare l'ennesima profezia sulla satinò globale è il recidivo Bill Gates, che già in passato aveva messo in guardia sul rischio virus. In un'intervista alla Cnbc a margine della conferenza annuale sulla sicurezza tedesca di Monaco, il fondatore di Microsotft e co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation ha affermato che "avremo un’altra pandemia. Sarà un agente patogeno diverso la prossima volta".

Bill Gates prevede un futuro nero: "Dopo il Covid un'altra pandemia più letale"

Per Bill Gates, grande promotore della vaccinazione, gli effetti del Covid sono oggi minori perché enormi fasce della popolazione globale sono immuni per il vaccino o per guarigione. Ma "progressi nella tecnologia medica dovrebbero aiutare il mondo a fare un lavoro migliore per combattere" nuovi agenti patogeni "se gli investimenti verranno fatti adesso".

“A ottobre nuova ondata”. Ricciardi tra profezia e difesa: ma quale alfiere del terrore, non ho commesso errori

"La prossima volta che dovremmo provare" a realizzare un vaccino ad hoc, "invece di due anni, dovremmo renderlo pronto in sei mesi", aggiungendo che le piattaforme standardizzate, inclusa la tecnologia dell’Rna messaggero (mRNA), rendono possibile queste tempistiche. "Il costo per essere pronti per la prossima pandemia non è così grande. Non è come il cambiamento climatico. Se siamo razionali, sì, la prossima volta lo prenderemo presto".

