Covid, l'Aifa dà l'ok alla quarta dose: "Per gli immunodepressi". E' allarme mortalità per i non vaccinati

19 febbraio 2022 a

a

a

Per i non vaccinati la mortalità è 19 volte superiore rispetto a quella di chi ha fatto tre dosi. Il tasso di ospedalizzazione, invece, è 9 volte più alto. E' quanto riportato dall'Iss nella versione estesa del report settimanale, che sottolinea anche come le persone che non hanno nemmeno una dose di vaccino corrono il rischio di vedersi spalancare le porte della terapia intensiva circa 20 volte di più di chi ha fatto anche il booster. La terza dose, dati alla mano, previene la malattia severa al 93%. L'efficacia del vaccino anti-Covid sulla riduzione del rischio di infezione nei vaccinati sui non vaccinati è del 64% in chi ha ricevuto la dose booster.

Intanto prosegue l'andamento discendente della curva epidemica. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 50.534, contro i 53.662 di ieri. I tamponi processati sono 492.045 (ieri 510.253) con il tasso di positività che scende dal 10,5% al 10,3%. I decessi sono 252 (ieri 314). Numeri in calo anche nei reparti: le terapie intensive segnano -34 e arrivano complessivamente a 953. I ricoveri ordinari sono 561 in meno (ieri -614), 13.387 in tutto.

Tuttavia, l'Istituto Superiore di Sanità ha anche sottolineato come, nonostante siano diminuite le nuove diagnosi, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva "sono invece in aumento i decessi". A perdere la vita a causa del Covid, comunque, non sono solo gli anziani. L'Iss rileva infatti che dei 2.668.921 casi registrati nella popolazione tra gli 0 e i 19 anni dall'inizio della pandemia, sono stati registrati 46 decessi, a fronte di 14.111 ospedalizzati e 334 ricoverati in terapia intensiva.

Nel frattempo la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa ha espresso parere favorevole - inviato al ministero della Salute - sulla "quarta" dose del vaccino anti-Covid per i soggetti immunodepressi: in realtà, non si tratta di una vera e propria "quarta" dose, ma di una dose booster al termine del ciclo primario composto da due dosi e la dose aggiuntiva. Si utilizzeranno vaccini a mRna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.